Charles Aránguiz se pone metas altas en la U: "Espero estar a un gran nivel para responder al hincha"

Universidad de Chile hizo oficial este lunes el regreso de Charles Aránguiz al club después de semanas de espera, y por tanto el propio jugador entregó sus primeras sensaciones en esta segunda etapa con los Azules.

En diálogo con el canal oficial del club, el Príncipe se refirió a cómo se sintió en su primera jornada de entrenamientos en la U, teniendo en cuenta que no venía jugando en Inter de Porto Alegre producto de una rebelde lesión.

"Estoy feliz de volver. Pasó bastante tiempo así que he ido conociendo a los compañeros y al técnico. Vamos a ir de a poco para incorporarme de la mejor forma. En general me he sentido bien, estuve un tiempo parado, pero ya entrenar con mis compañeros en la cancha me da mejores sensaciones", declaró el campeón de Copa Sudamericana con el cuadro laico.

¡Hola Príncipe! 👋🏼



🗣️ Las primeras palabras de Charles Aránguiz como jugador de la U 🤘🏼 @CharlesAranguiz pic.twitter.com/cmEbhKToR4 — Universidad de Chile (@udechile) August 5, 2024

Charles Aránguiz quiere responder al cariño del hincha de la U

Así mismo, Aránguiz expresó que: "Espero estar a un gran nivel para responder al hincha dentro de la cancha".

"Agradezco por todo el cariño y respeto que se me dio desde que me fui hasta ahora que vuelvo", cerró el bicampeón de América con La Roja.