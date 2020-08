Clarence Acuña: Quiero ser gerente técnico de la U y ganar Copa Libertadores

El ex futbolista Clarence Acuña reveló que su deseo próximo en el fútbol es convertirse en gerente deportivo de Azul Azul y llevar a Universidad de Chile a ganar la Copa Libertadores.

El hoy gerente técnico del Area de Desarrollo de la Conmebol dijo a Las Ultimas Noticias que de momento no tiene como objetivo llegar a la FIFA, pero "me he puesto y tengo una meta: volver a Universidad de Chile, esta vez como gerente técnico, y ganar la Copa Libertadores".

"Me lo planteo como desafío, creo que me he preparado para ser un buen gestor deportivo", añadió el ex seleccionado chileno.

También agregó que si lo llaman con un proyecto similar de Colo Colo o la UC, "igual iría, pero mi primera opción es la U".