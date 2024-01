Clark por pago a Huachipato para contar con Alvarez: Es una inversión

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó que hubo un pago de parte del club a Huachipato para "romper la relación legal" que vinculaba al técnico Gustavo Alvarez, pero descartó que se tratara de una cifra muy elevada.

En la presentación del entrenador campeón del 2023 con Huachipato, el dirigente encaró las versiones que hablaban de una cláusula de rescisión de 800.000 dólares, sosteniendo que "no nos podemos hacer cargo de rumores. Estoy claro que hay cifras que han dado vuelta y quiero ser claro, la U no pagó esa cifra ni cerca de esa cifra. Es verdad que Gustavo tenía una relación legal con su club anterior y hubo que romper esa relación legal, se pagaron algunos montos, pero no hay relación con los montos que hay en prensa".

Para Clark, ese pago "es una inversión y tiene que ver con la confianza que tenemos en el profe y el gusto que nos dio como jugaba ese equipo -Huachipato-. Creemos que por cómo trabaja y cómo es como persona que es lo que el club necesita, nos va a hacer bien y vamos a lograr tener un equipo competitivo y que pasemos de estar en la medianía de la tabla a estar peleando arriba".

La U debe salir a ganar

En lo relacionado a los objetivos de la institución, postuló que "lo hemos dicho desde el minuto uno que llegamos, la U es el club más grande que hay en Chile y al ser un club grande viene con deberes que hay que cumplir, la U está obligada siempre a buscar los partidos, a ganar y a estar peleando el campeonato".

"Eso es lo que debe ser lo estructural. También hay que tener un sentido de realidad, este club y lo que pasa en la cancha en el mediano plazo se relaciona con lo que pasa con la institución y creo que lo que pasó en la institución estos últimos años, es una instituciópn que tenía bastante problemas internos, y esta transición tiene que ver con un trabajo interno del mejoramiento de cómo se hacen las cosas en el día a día. Eso se refleja en como funciona el equipo en la cancha, creo que esa labor ya está hecha, el trabajo que se ha hecho estos últimos tres años dio sus frutos, tenemos un club ordenado, que funciona, tenemos un plantel en línea con lo que queremos y volvemos a jugar donde siempre hemos jugado, que es algo importante", declaró.

"Es distinto estar viendo donde jugar todos los fines de semana a poder volver a jugar en tu casa, donde puedes contar con el apoyo de los hinchas que es muy importante", valoró por el retorno al Estadio Nacional.

"Habiendo arreglado la casa y pudiendo jguar donde nos sentimos locales, nos sentimos cómodos, creo que ahora efectivamente el objetivo tiene que ser realidad, debemos tener la capacidad para tener un equipo competitivo, que salga a ganar todos los partidos, que busque protagonismo y lo que esperamos, es ser competitivos, estar peleando arriba y salir campeón", agregó.

"Este equipo hace tiempo no sale campeón, es el club más grande de Chile que tiene ciertas obligaciones y nos encantaría coronar con el campeonato, aunque prometerlo es difícil, los equipos y la suerte también juegan como factor", declaró el directivo.

Marcelo Díaz

Michael Clark igualmente se refirió al regreso de Marcelo Díaz y destacó que la idea es que transmita su experiencia a los jóvenes del club, pues la intención es que el plantel sea en un importante porcentaje con jugadores identificados con la U.

"Más que centrarse en Marcelo, cuando llegamos al club uno de los problemas es que había una falta de identidad, había falta de carácter, nosotros creemos que esa identidad una de las maneras de retomarla es meter a la cantera, tener a los jóvenes en el equipo y pusimos como política que al menos el 50 por ciento del plantel esté compuesto por jugadores del fútbol formativo o identificados con la U", dijo.

"Creo que el compromiso de tener un equipo formado en casa está, en esa línea quisimos sumar a gente que tuviera experiencia y pudiera traspasarla a los jugadores", siguió.

"Estamos muy contentos con Marcelo, el año pasado hubo una posibilidad que llegara, pero no se dio, ser dirigente no es fácil, uno maneja bastante información que no puede dar porque no corresponde ni hace bien al club, el año pasado no se dio, esta vez se dio y estamos muy contentos", completó.