Cristóbal Campos dedica un emotivo mensaje por la muerte del masoterapeuta de Universidad de Chile

Cristóbal Campos, arquero de San Antonio Unido, volvió a las redes sociales tras un accidente en septiembre. En su Instagram, recordó a Lorenzo Prieto, un querido masoterapeuta de la Universidad de Chile, que falleció esta mañana.

Prieto sufrió un paro cardíaco mientras trotaba en la Avenida del Mar. Campos publicó una foto de ellos entrenando juntos, resaltando la importancia de Prieto en su vida profesional y personal.

El portero expresó su dolor por la pérdida publicando: "Siempre estuviste para mí. Aún no lo creo, es chocante y muy fuerte lo que siento en estos momentos. Recordar todo lo que hacíamos en el día a día y hasta después mi salida. Fuiste el único que siguió ahí para mí para poder seguir jugando".

"Ahora me tocará estar para ti, también como siempre. No quedaba nada para volver a vernos y seguir compartiendo momentos juntos. Más allá de todo, siempre fuiste mi amigo y consejero de la vida", agregó el ex portero de Universidad de Chile.

Para cerrar el mensaje, Campos mostrando la conexión profunda que compartían, dedicó emotivas palabras: "Te extrañaré, viejito querido. Descansa en paz".