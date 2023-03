Cristopher Toselli: El partido ante River nos servirá para reforzar cosas positivas y mejorar detalles

El arquero de Universidad de Chile Cristopher Toselli se refirió a la oportunidad que tendrá el elenco azul de jugar ante River Plate este sábado en un amistoso a disputarse en Salta, y aseguró que más allá de tratarse de un partido amistoso servirá para reforzar cosas positivas y mejorar detalles en el trabajo encabezado por Mauricio Pellegrino.

"Es un lindo partido para todos, pero más que mostrarse, nosotros también somos un grande de Sudaméricanosotros. Y para nosotros nos sirve para prepararnos. Para reforzar las cosas positivas, para mejorar detalles. River es un equipo poderoso que está pasando por un buen momento en Argentina por lo que será un lindo desafío para disfrutar", dijo Toselli en conferencia de prensa.

"Sin dejar de tener en cuenta que es un amistoso, nosotros queremos ganar y sumar buenas sensaciones", añadió.

Toselli fue consultado respecto a su estreno oficial con la camiseta de la U, y dijo que "creo que hice un partido correcto, estuve concentrado. Siempre lo he dicho, estoy preparado cuando me toque, aunque ahora me hubiese gustado sumar un triunfo porque hubiese sido importante quedar más arriba en la tabla".

Respecto a su rol desde la banca, el exseleccionado chileno comentó que "siempre he dicho que lo importante es que a la U le vaya bien. Hoy junto a Nery (Domínguez) nos ha tocado desde el banco y ese es el compromiso de todo el equipo".

"Defensivamente estamos sólidos con varios partidos sin que nos conviertan, y eso es importante. En la ofensiva no hemos convertido, pero sí hemos tenido oportunidades y no ha querido entrar, pero no profundizaría en eso porque son cosas de partido y no iría más allá", añadió al ser consultado respecto a lo mostrado por los azules en lo futbolístico.

"Estamos en una buena posición, y quizás podría ser mejor, pero estamos conformes por cómo hemos llevado estas nueve fechas y estamos sólidos en lo grupal lo que es clave para conseguir los objetivos", complementó.

Además, tuvo palabras su compañero Darío Osorio, quien esta semana está concentrado con la selección: "Debe aprender, están con los mejores, está con jugadores de elite, que llevan años en Europa e imagino que debe estar contento, porque no hay nada más lindo que vestir la camiseta de la selección chilena", expresó.