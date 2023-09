Cristopher Toselli: Hay frustración y rabia porque sabemos que podemos dar mucho más

El arquero de Universidad de Chile, Cristopher Toselli, se refirió al complejo momento que vive el elenco azul con ocho partidos sin saber de victorias, y aseguró que en el plantel hay un sentimiento de frustración, rabia y de deuda con la fanaticada azul.

"Si bien hay un técnico, los jugadores debemos estar por sobre quién esté al mando, porque acá hay un tema de orgullo, de vergüenza deportiva, la cual debe salir a relucir ahora. Nadie está contento, sí hay frustración, rabia, deuda con la gente, porque sabemos que dar mucho más", dijo Toselli en conferencia de prensa.

El portero expresó que en el equipo "hay compromiso, hay convicción de poder sacar esto adelante, sabemos que tenemos un gran equipo y que esta situación no la deberíamos estar viviendo. Hay que seguir insistiendo y creyendo que los resultados van a llegar".

"Asumimos lo que estamos viviendo que no es para bueno. Debemos hacernos responsable de la situación. Ayer (martes) conversamos con el DT, no fue nada fuera de lo común, y pudimos expresar nuestros distintos puntos de vista, nosotros y él, pero sí, nos hacemos cargo. Sabemos que debemos salir de este momento. Si bien no estuve los años anteriores, somos los responsables y somos los mismos que hace unos meses estábamos peleando la parte alta", añadió.

Sobre las razones que tienen al cuadro azul lejos de la punta y fuera de la zona de clasificación a las copas internaciones, Toselli comentó que "es difícil explicarlo, porque nosotros nos preguntamos lo mismo. En el semestre pasado éramos defensivamente sólidos, y hemos ido perdiendo esa solidez que al final es de todo el equipo, y por ahí podemos partir".

"Creo lo primero es que hay que ser sólidos en eso, tener un arco en cero y de eso debemos hacernos responsables, porque somos los que entramos a jugar. Y aunque suene repetitivo, hay que seguir trabajando, porque no conozco otra forma de salir de esto", complementó.

"Siento que nuestra fortaleza fue la defensa, éramos sólidos y nos llegaban poco. Y adelante hacíamos goles en momentos claves, y todo eso lo hemos ido perdiendo. Quizás por ahí debemos ser sólidos defensivamente, entregar el arco en cero, estar más concentrados en las marcas, y aun así si nos hacen un gol, no venimos abajo, nos bloqueamos, seguir insistiendo en que nuestra parte ofensiva sacará a relucir su calidad", expresó.

Respecto a las expectativas de cara a lo que viene, Toselli fue claro: "La cabeza está en el lunes (en el partido ante Audax). Sé que hay expectativas y nosotros tenemos nuestras propias expectativas. Quisiéramos que fueran otras, pero ahora debemos preocuparnos de volver a ganar, de conquistar a nuestra gente, a que confíen en nosotros porque no nos sirve de nada hablar del futuro si no conseguimos el lunes un resultado positivo", comentó.