Cristopher Toselli quedó muy cerca de fichar en la U

En su búsqueda de arquero, Universidad de Chile quedó muy cerca de fichar al portero Cristopher Toselli, quien respondió afirmativamente a la oferta de Azul Azul.

De acuerdo a lo informado de Al Aire Libre en Cooperativa, el portero y los azules llegaron a acuerdo; no obstante, en la entidad universitaria aún no se definen por el exseleccionado sub 20, dado que sobre la mesa también están las carpetas de Gabriel Castellón y Zacarías López.

De ellos dos, el más cercano es Castellón, dado que para contar con López la U debería comprar su pase a Deportes La Serena.

Según la misma fuente, desde el cuerpo técnico de la U le aseguraron a Toselli que no llegará a apurar a Cristóbal Campos y más bien tendrá la oportunidad de ser titular.

El sí del arquero pasó por su deseo de permanecer en Santiago, dado que ya había rechazado un acercamiento desde Copiapó.