Daniel Schapira: La solución del mal momento es que Sartor deje de controlar a la U

Daniel Schapira, ex director de Azul Azul, analizó el mal momento que vive Universidad de Chile y señaló que una solución es que el Grupo Sartor, máximo accionista, deje de controlar el club.

"Hoy no hay participación, no hay comisiones en Azul Azul. La solución del mal momento es que Sartor Group deje de controlar a la U, que venda sus acciones o parte de ellas", declaró Schapira a DirecTV.

Daniel Schapira: "Hoy no hay participación, no hay comisiones en Azul Azul. La solución del mal momento es que Sartor Group deje de controlar a la @udechile, que venda sus acciones o parte de ellas" #MásQueFútbolCL pic.twitter.com/Jiw7dGg5O6 — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) May 3, 2022

El ex directivo de la U, quien integraba la comisión de fútbol, también criticó duramente a Luis Roggiero, gerente deportivo que armó el actual plantel.

"Luis Roggiero nos presentó el plantel que iba a tener la U esta temporada y nosotros le dijimos que era de menor calidad incluso que el equipo de la temporada pasada. Este plantel no da ni siquiera para transición. Tenemos serio riesgo de descender", sostuvo Schapira.

Además, comentó que "nunca estuve de acuerdo con su llegada. No tiene mucho carácter, no conoce el medio, pero fue la decisión de Sartor Group".

"Yo no había escuchado hablar de Jose María Carrasco. Yo no hubiese traído a Ignacio Tapia, un defensor que descendió con Huachipato. Todos saben que Seymour es de la U, pero no tiene nivel para ser titular. Brun no era la primera opción", argumentó Schapira.

Schapira también deslizó críticas contra Michael Clark, presidente de Azul Azul: "Es un buen profesional, pero es muy poco futbolizado. Su comentario que la U estaba bien es absurdo. No me extraña, quieren demostrar que las cosas no son dramáticas".

Finalmente, cuestionó la influencia del agente Fernando Felicevich, remarcando que tiene jugadores que no deberían estar en el equipo.

"Fernando Felicevich me llamó y me aseguró que no tiene propiedad en Universidad de Chile, pero es claro que tiene influencia, tiene varios jugadores representados en la U. Hay jugadores de su corral que no deberían estar y no sé por qué están", sentenció.