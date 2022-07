Diego López confía en los "jugadores de jerarquía" para ganar el Superclásico

El uruguayo Diego López, técnico de Universidad de Chile, anticipó el Superclásico contra Colo Colo y expresó su confianza en lo que puedan hacer los jugadores de jerarquía del equipo, más allá de la mala racha que afecta al club.

"Son partidos distintos, especiales, son duelos que interesan más a la gente. En estos partidos, los clásicos no gana siempre el que llega mejor, lo he vivido como hincha, tu equipo no llega bien y después en el clásico juega. Tenemos jugadores de categoría y puede pasar eso", declaró López en TNT Sports.

Además, remarcó que su equipo tiene potencial para seguir mejorando, pero que se debe trabajar para ello. No obstante, también reconoció que existe presión para conseguir esso resultados lo antes posible.

"Con las características que tenemos, se puede mejorar. Y un poco de trabajo, aunque en un equipo grande, el tiempo es poco", declaró.

Finalmente, habló sobre su llegada a la U, revelando que conoció la historia del club por su amistad con Joaquín Larrivey, y que la pasión del equipo lo motivó a este desafío.

"Sabía que no sería fácil, sobre todo el principio. Los técnicos estamos acostumbrados a luchar. En mi carrera, nadie me regaló nada. Eso me impulsó y me atrajo la U como pasión, porque tiene mucha pasión atrás, mucha gente, y esas cosas fueron positivas", sentenció.

El Superclásico está programado para el domingo a las 13:30 horas (17:30 GMT) en el Fiscal de Talca, y lo podrás seguir en todas nuestras plataformas.