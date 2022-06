Diego López: Galindez nunca me dijo que quiere salir del club

El entrenador de Universidad de Chile, Diego López, aclaró en su conferencia de prensa que no tocaría en profundidad la situación que vive el arquero Hernán Galindez, quien de acuerdo a su representante quiere dejar el club por incomodidades de su familia, y aseguró que éste nunca le ha comunicado nada similar, por lo que lo considera en el plantel.}

"Voy a hablar de fútbol. Nada más... del partido que vamos a jugar el domingo", declaró antes que le realizaran la pregunta en particular, mientras que agregó que "lo importante es hablar de fútbol... de fútbol".

"Lo que me dices de Galindez, que se quiere ir del club... yo he hablado con él, nunca me lo ha comunicado y creo que al club tampoco. Si me lo hubiese dicho, podría decirlo, pero como no hablé nada de eso con él... es un jugador más que tenemos. Son cosas de fútbol, pero en realidad no es que no me interese, son cosas extrafutbolísticas y vengo a hablar de lo que va a ser el partido".

"En realidad, prefiero hablar más de lo que es el grupo, el partido nuestro, si hay otras preguntas acerca de Galindez, él nunca me dijo que quería salir del club. Yo he hablado, ha entrenado en forma normal, es bueno que la gente lo sepa, es un profesional y ha estado entrenando a la par de sus compañeros. Eso lo hace un jugador más nuestro, es lo que puedo decir de Galindez", cerró.

El entrenador también habló sobre el trabajo de estas últimas dos semanas, anticipando que plantea un proyecto de 4-4-2: "Sabemos que el tiempo apremia, sobre todo en los equipos grandes y los proyectos necesitan resultados rápidos", afirmó.

"Estamos contentos con la llegada de Ojeda, todos los entrenadores queremos todo ya, entrenar desde la primera semana con el plantel cerrado, pero sabemos que las negociaciones llevan tiempo. Tratamos de trabajar con los jugadores que tenemos y creemos que lo más importante es no pensar tanto en el nombre que pueda llegar", explicó.