Directora de Azul Azul: En la Universidad hay preocupación por la venta de acciones de Heller

Carolina Coppo, directora representante de la Universidad de Chile en la mesa de Azul Azul, evidenció la preocupación que existe en la Casa de Estudios ante la posible venta de acciones de Carlos Heller, máximo inversionista de la concesionaria.

"Nosotros como directores de la Universidad de Chile hemos vivido la posible venta de las acciones de Carlos tal cual como la ha vivido el público en general, dado que no tenemos mayor información de la que tienen ustedes, de tal forma que no ha afectado el trabajo del directorio como tal. Los comités siguen trabajando cada uno en sus especialidades. Aquellos que estamos en el fútbol formativo o femenino, lo seguimos haciendo, y no ha influido", explicó Coppo en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"En cuanto a la preocupación que tenemos junto a Andrés Weintraub como directores representantes de la Universidad de Chile, es así. Estamos preocupados, no estamos indiferentes a quién compra las acciones de Carlos Heller, sobre todo si se refiere a la totalidad del paquete, que como ustedes saben ascienda al 63 por ciento del total de las acciones, y en ese sentido, la Universidad está preocupada, porque es nuestro nombre, nuestro emblema, nuestra historia, y nuestros valores que se encuentran involucrados, y quienes sean socios a través de la concesión de Azul Azul debiera ser un socio que nosotros aceptemos y que nos satisfaga como colaboradores", añadió Coppo, quien, no obstante, reconoce

"Esta preocupación tiene cierta limitación porque no tenemos herramientas legales para imponer o vetar un determinado comprador", expresó en relación a que Azul Azul es una sociedad anónima.

En esa misma línea, la directora expresó el ideal para quien compre las acciones de Heller.

"Es una opinión personal, pero creo represento en general el pensamiento de la Universidad y quien compre debiera ser un hincha de la U bien intencionado, que se identifique con el club y no con otro club", comentó.

"Que sea alguien con ganas de sacar adelante proyectos, que además debe ser compartir los ideales del proyecto, ya sea en el perfil de nuestros cadetes, en el fútbol profesional y que esté comprometido con el fútbol femenino. Sean extranjeros o chilenos, deben estar en los lineamientos más relevantes del club. Creo que no debieran estar ligados o ser hinchas de otros clubes, y si son extranjeros, debemos saber de dónde vienen esos capitales", complementó.