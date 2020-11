Dudamel llegó a Chile: Trabajaremos con ilusión para elevar el rendimiento de la U

El flamante técnico de Universidad de Chile, el venezolano Rafael Dudamel, arribó a nuestro país para hacerse cargo del elenco azul y en sus primeras declaraciones en el Aeropuerto de Pudahuel aseguró que su objetivo el "elevar el rendimiento" del conjunto estudiantil.

"Ha sido un viaje un poco agotador, pero pudimos resolver todos los trámites para llegar lo antes posible, así es que feliz de estar acá", dijo de entrada el DT caribeño.

Sobre sus expectativas, el ex DT de la selección de su país aseguró que "sabemos de la necesidad de tener un rol protagónico . Sabemos que contamos con un plantel que ha estado en un buen rendimiento y nosotros trabajaremos desde nuestra ilusión y desdenuestro conocimiento para elevar ese rendimiento".

Dudamel fue consultado por la oportunidad de dirigir, por ejemplo, a Walter Montillo y Jean Beausejour, y dijo que "es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Son jugadores de mucha jerarquía, de altísima calidad, soy un privilegiado y ahora nos toca llevar toda esa experiencia y sumarla al ímpetu de los jóvenes a un buen colectivo para hacer un equipo competitivo".

Sobre su rigidez en el aspecto disciplinario, Dudamel explicó que "vamos a disfrutar mucho de nuestro trabajo".

"En todas las empresas, las normas son necesarias y no he conocido una empresa o un equipo ganador en donde cada uno haga lo que quiera. Me gusta el respeto, la transparencia y creo que esos son valores que ya tienen los futbolista de La U", expresó.

Junto a Dudamel llegó a Chile el delantero Reinaldo Lenis, quien se sumará a la U como su segundo refuerzo luego del arribo la semana pasada de Brandon Cortés.