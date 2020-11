Dudamel: Nos vamos a esmerar para quedar en la historia de la U con nuestra impronta

El entrenador venezolano de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, fue presentado este lunes como entrenador del cuadro azul. El ex portero afirmó que pretende que su forma y estilo quede en la historia del club y aseguró que su intención es pensar en grande sin dejarse intimidar por la tabla ponderada.

"Nosotros en el momento que asumimos esta responsabilidad siempre hemos estado concientes de la situación deportiva del club y del plantel con que contamos para afrontar los compromisos que tenemos a corto plazo, analizando a cada futbolista individualmente. No tenemos la menor duda que vamos a trabajar y fijarnos objetivos deportivos pensando sin mirar esa tabla apremiante, siendo conciente que la cantidad de puntos de diferencia que han conseguido los líderes es considerable", indicó en conferencia de prensa.

En esa línea, el vicecampeón del mundo con Venezuela sub 20 manifestó que "es importante el compromiso de los futbolistas para con la instución, lo han demostrado cada semana. Nuestro punto de partida es poder contar con un grupo humano para poder entender lo que nosotros como cuerpo técnico les vamos a exigir".

"Nuestra huella siempre vendrá marcada por el trabajo, el respeto y el profesionalismo. Más que dejar una huella personal, quiero que seamos recordado como un cuerpo técnico que trabajó con total entereza y profesionalismo, esos son los principales valores para construir un equipo ganador", agregó.

Asimismo, Dudamel aseguró que "nosotros no vamos a apuntar a nada distinto, sabiendo que la realidad de la instución hoy es diferente a la habitual, pero nos vamos a esmerar al máximo para construir un equipo ganador y que con nuestro estilo y nuestra impronta podamos quedar en la historia de Universidad de Chile".

El plantel con el que se encontró en el CDA

El nuevo entrenador de Universidad de Chile, también advirtió que "tenemos un equipo que tiene jugadores de suma experiencia y con ellos como referentes haremos crecer el rendimiento de los más jóvenes, que pese a su edad han acumulado una buena cantidad de partido para no desentonar en nuestra intención de trabajo de equipo"

A uno que elogió fue al portero Fernando de Paul. "Dentro de nuestras fortalezas está el arco y todo entrenador puede dormir tranquilo cuando tiene un buen portero y nosotros contamos con el mejor arquero del fútbol chileno. Fernando es garantía", expuso.

El ex arquero también se refirió a Angelo Henríquez y su momento en la U. "Hemos encontrado a un futbolista con gran disposición, sabiendo que puede aportar mucho más al equipo. Para sacar lo mejor de él hay que llevarlo a su posición habitual que es el frente del ataque. Se ha sacrificado y esforzado en beneficio del plantel", indicó.

Dudamel, por otro lado, habló del estilo de juego que pretende en el equipo. "Me gusta que mis equipos sean inteligentemente intentos, con juego colectivo, equilibrio e interacciones línea por línea. Me gusta que mi equipo tenga un juego elaborado con buen fútbol, pero los jugadores deben tenela libertad y autonomía para decidir y saber cuando correr o no riesgos. La verticalidad es una opción pero provoca desgaste, me gusta un juego de mucha colectividad y que sea capaz de encontrar espacios y eso requiere de mucho talento e inteligencia, pero sobre todo de mucho trabajo", expresó.

Finalmente, aseguró que "el mensaje que les doy a mis futbolistas es de convicción, de confianza y certeza. Cada uno de ellos aumenta mi ilusión y convicción. El futbolista de la U debe saber convivir con determinadas presiones o salir campeón y superar alguna mala racha. Es el hábitad normal de la competición, es autoexigirse y elevar el nivel en cada etapa de su vida".