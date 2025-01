Emplazan a Michael Clark a transparentar su gestión al mando de U. de Chile

En el último día de 2024 Michael Clark, presidente de Azul Azul, terminó con su largo silencio y en una entrevista radial sacó la voz para dar a conocer su postura en relación a los cuestionamientos realizados por la Comisión para el Mercado Financiero al movimiento que le permitió transformarse en el principal accionista de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

En diálogo con Cooperativa Deportes, el principal accionista de los azules aseguró no hay nada oculto en su accionar y que la polémica nace debido a intereses generados por gente que busca enlodar al club.

"Todas son empresas distintas con patrimonio, flujo y administraciones distintas. Por tanto, lo que le sucede a la AGF de Sartor no afecta en nada a Azul Azul, salvo lo que algunas personas con distintos intereses creados han intentado armar para enlodar a la institución y sacar ventajas personales", dijo el dirigente.

Críticas para ex personeros de Azul Azul

Clark manifestó que la situación financiera de la concesionaria es "buena y sana", gracias al "trabajo responsable" realizado, disparando contra ex personeros de Azul Azul.

“El club pasó por una etapa en la que se perdieron cerca de 21 mil millones de pesos, se conformaban planteles que no rendían en la cancha; hoy estamos saneados, estamos pagando la deuda, la situación financiera es mejor que en otros años y se hace un manejo responsable”.

La respuesta de Rodrigo Goldberg a la entrevista de Michael Clark

Rodrigo Goldberg, quien fue parte de la dirigencia de Carlos Heller, no dudó en responder, cuestionando la transparencia de la administración actual.

“Es correcto y justo que se defienda, pero no puede argüir que todo se ha hecho de manera clara y transparente, porque transparente no ha sido. Y siempre le pega a los de antes. Y sí, los de antes cometimos errores, siempre lo he reconocido, hubo gente que se aprovechó y sacó gente por todas partes. Pero hay mucha gente honesta que también trabajó ahí”, dijo el ex delantero de los azules.

Goldberg, referente de los azules en la década de los ‘90 acusó a Clark de vetar su presencia las veces que ha dado notas presenciales en Radio Cooperativa e incluso, lo invitó a “juntarse” para aclarar sus diferencias.

“Y si quiere tirar un palo, que lo diga con nombre y apellido. Acá se le ha ofrecido la tribuna y las veces que el señor ha venido, yo no he estado por petición de su jefe de prensa. Entonces si me quiere tirar un palo, ningún problema, pero me llama por teléfono, o nos juntamos o viene aquí a la radio“, puntualizó el exjugador y ahora comentarista deportivo.