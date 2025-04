En U de Chile se sienten perjudicados por la suspensión del Superclásico: “No es primera vez”

El pasado fin de semana debía jugarse la edición 197 del Superclásico del fútbol chileno entre U de Chile y Colo Colo. Sin embargo, el duelo fue suspendido por el Ministerio de Seguridad Pública.

Las autoridades decidieron aplazar el duelo por motivos de seguridad, tras lo ocurrido el pasado jueves, donde dos hinchas albos fallecieron en las inmediaciones del Estadio Monumental previo al duelo ante Fortaleza por la Copa Libertadores 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

En U de Chile lamentaron la suspensión del Superclásico

La decisión del Gobierno no cayó bien en U de Chile. Tras conocerse la determinación, los azules emitieron un comunicado lamentando la suspensión. Y en las últimas horas el portero de los azules, Gabriel Castellón, se sumó a la postura del club.

“Mandar las condolencias a la familia, siempre es lamentable que fallezca gente cuando va a ver un espectáculo. Que fallezcan dos personas por querer ir a apoyar a su equipo es muy lamentable. Mandarle mucha fuerza a su familia porque sabemos que nada recupera una vida”, comenzó diciendo el guardameta en conferencia de prensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Gabriel Castellón aseguró que en U de Chile se sienten perjudicados

Sin embargo, el portero lamentó la decisión de suspender el Superclásico y recordó una situación similar que vivieron en la Copa Chile 2024, cuando sufrieron la pérdida de Lorenzo Prieto, masoterapeuta de Universidad de Chile.

“Nosotros lo vivimos el año pasado con la muerte de don Lorenzo. Lamentablemente se tomaron otras decisiones. Nosotros como jugadores en ese minuto pedimos no jugar por su fallecimiento, por el área médica y toda la comitiva que andaba en Coquimbo aquella vez. Pero nos llegó la orden que teníamos que acatar y jugar igual. Las decisiones deberían ser parejas para todos. Es una tragedia que fallezca gente, más acompañando al equipo, entonces se podrían tomar decisiones que si se para para uno, que sea para todos. Porque el torneo también se distorsiona. Se supone que termina en una fecha, pero quedan partidos pendientes y hay que esperar dos semanas más… entonces queda todo inconcluso”, indicó.

Por último, Castellón aseguró que “nos vimos perjudicados. El club hace un esfuerzo de poder entregar todos los antecedentes de seguridad para que se pueda dar un espectáculo. Se arrendaron cosas, había más guardias, entonces el club hizo todos los esfuerzos para plantear el partido. Más allá las decisiones que tomen los demás quedamos ajenos. Ya no es primera vez que nos suspenden un partido a dos días de jugarlo y ahora tenemos que esperar la reprogramación. Ojalá que no nos afecte a nosotros porque tenemos un calendario bastante acotado con los torneos, entonces ojalá no vernos afectados como institución. Tuvimos que acatar porque es lamentable lo que sucedió, el fallecimiento de dos personas. Acatamos como parte del espectáculo y obviamente que nos da pena, pero nos sentimos totalmente perjudicados porque teníamos todo armado”.