Ex goleador de Universidad de Chile se encuentra con orden de detención y arriesga 5 años de cárcel

El ex jugador de Universidad de Chile, Patricio Rubio fue demandado por giro doloso de cheques y se encuentra en estos momentos con orden de detención. El jugador no se presentó al juicio al parecer por estar citado al partido de Copa Chile que disputó Ñublense ayer ante Deportes Linares.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, medio que tuvo acceso a un documento del Poder Judicial con fecha de 11 de julio de 2024, el juicio contra el delantero de Ñublense es por el delito de giro doloso de cheques (falta de fondos).

"El procedimiento se ejecutó en el cuarto piso del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, por el magistrado Juan Diego Hugo Álvarez Jiménez y con la comparecencia de los abogados querellantes René Cea y Samuel Torres, y la defensora Alejandra Sepúlveda. En el acta se detalla que Patricio Rubio no compareció. De hecho, también se menciona que el proceso duró tres minutos (de las 9.20 a las 9.23 horas de este jueves)", publicó el medio.

¿Cuánto es el monto defraudado por Patricio Rubio?

Además, señalaron que la demanda involucra a Rubio en calidad de autor ejecutor y que el fraude asciende a $9.650.000. Ante esto, los demandantes solicitan al querellado una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.

Por otra parte, se informó que la audiencia también emitió una orden de detención en contra de Patricio Rodolfo Rubio Pulgar, orden a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán.

¿Por qué no se presentó al juicio Patricio Rubio y ahora está con orden de arresto?

El jugador ayer estuvo presente en el duelo entre Ñublense vs Deportes Linares por Copa Chile, pero no jugó y vió la victoria de su equipo desde el banco, razón por la cual no se habría presentado a al audiencia.