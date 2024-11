Felipe Mora le cierra la puerta a un regreso a la U

Sea o no campeón de la Primera División este 2024, en Universidad de Chile ya comienzan a tantear los posibles nombres con los que quieren potenciar el plantel de cara a la próxima temporada, siendo Felipe Mora uno de los anhelos sobre todo del hincha Azul.

Mora ya tuvo un recordado paso por la U en el que fue campeón en el Clausura 2017, completando además 20 goles en 30 partidos jugados con la camiseta universitaria.

Por ello, es que desde Universidad de Chile habían puesto en carpeta el nombre de Mora pensando en potenciar su ataque para competir en lo que será un exigente 2025, un anhelo importante considerando que el goleador lleva años rindiendo en el fútbol de los Estados Unidos.

El NO de Felipe Mora a un regreso a la U

Pero, aquel deseo en la U por contar con Mora para la próxima temporada rápidamente se derrumbó, y que el propio jugador manifestó sus planes para lo que se avecine en el corto plazo.

Tras llegar a nuestro país para sumarse a la selección chilena, Mora habló este jueves con Cooperativa Deportes y apuntó que: "Estoy contento por la temporada que tuve. En lo personal me sentí muy bien y estoy feliz. Espero seguir haciendo las cosas bien".

"Todavía tengo contrato en Portland. Me queda 1 año, así que por el momento me quedo allá, sentenció el mundialista sub 20 con la Roja, descartando así que tenga próximamente una segunda aventura con la camiseta de Universidad de Chile.