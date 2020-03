Fernando Cornejo sufrió un esguince y será baja al menos dos semanas en la U

El volante de Universidad de Chile, Fernando Cornejo, será baja al menos de dos a tres semanas en los azules tras lesionarse en el pasado encuentro ante O'Higgins por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Según informamos en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el mediocampista sufrió un esguince grado tres que lo tendrá fuera de las canchas por varios días.

En conversación con el CDF, el futbolista dijo que cuando salió en primera instancia de la cancha "no sentía el pie y pensé lo peor. Pero mis compañeros me tranquilizaron y terminó por no ser una fractura, que era lo que más temía".

"Fue error mío el volver a entrar porque el dolor se hizo más grande, así que debo aprender de esto. El profe me preguntó si quería volver y le dije que sí", apuntó.

Esguince grado 3 (rozando la fractura) es el diagnostico de la lesión de Fernando Cornejo.

