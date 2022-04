Fernando Felicevich: Es irresponsable y peligroso que inventen que soy dueño de la U

El agente de futbolistas Fernando Felicevich volvió a referirse a sus eventuales vínculos con Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, y aseguró que es de una irresponsabilidad muy grande que inventen algo así.

"La U es una institución grande, a nivel deportivo quizás la más grande de Chile, con un montón de seguidores para los que el club es una parte importante de sus vidas y se les está engañando", dijo el representante en diálogo con el podcast "Pelotazo al Vacío", de Jorge Gómez.

"Por eso aclaré (en Twitter), porque me parece una irresponsabilidad muy grande y un hecho muy peligroso que se estén inventando cosas que no son así", añadió.

"¿Sabes qué me gustaría, como pasó en el caso de los árbitros? Que viniera alguien y me dijera 'Señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la U. Deme su teléfono, su mail, su oficina, sus carpetas que yo voy a investigar en todos lados'. Me encantaría que pase eso", complementó.

El futuro de sus representados en la Roja

Felicevich también comentó el futuro de la Roja en virtud de que es representante de varios de quienes pertenecen a la "generación dorada", y ante eso, aseguró que los futbolistas se mantendrán en la selección.

"De los jugadores que están cerca mío no he escuchado a ninguno que no quiera continuar en la selección. Como dijo Arturo (Vidal) seguirán viniendo hasta que uno les quite el puesto. Hasta que se demuestre que haya uno mejor en su posición", dijo.

"A los históricos los van a mandar a la banca jugadores con personalidad", añadió.