Gabriel Castellón se quejó por ausencia de jugadores de la U en la selección

La jornada de viernes en el fútbol chileno estuvo marcada por la entrega de la nómina de la selección chilena para los duelos clasificatorios ante Argentina y Bolivia y por el partido en el que Universidad de Chile derrotó por 4-0 a Cobreloa y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.

Al término del partido de los azules, el portero Gabriel Castellón atendió a la prensa en el Estadio Nacional y comentó sus sensaciones tras no ver a ningún jugador del conjunto estudiantil dentro de los elegidos por Ricardo Gareca para la doble fecha FIFA de septiembre.

Castellón lamentó ausencia de jugadores de U. de Chile en La Roja

El golero del elenco líder del certamen criollo desconoció los motivos por los que ningún compañero suyo está dentro de los 26 futbolistas elegidos por el DT para defender a Chile en estos compromisos ante Argentina y Bolivia por las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

“No sé si no se toma en cuenta lo que se hace acá en el Torneo Nacional o se mira en menos. Creo que nosotros hemos hecho un gran torneo y hay muchos jugadores de nosotros que debiesen estar por ser el puntero del campeonato”, declaró.

“Hemos perdido solo dos partidos en el campeonato y no sé si es raro o no, pero es lamentable que del equipo puntero del Campeonato no haya un jugador nominado”, agregó.

Castellón señaló que por lo hecho durante la temporada más de algún jugador debiese ser considerado por el cuerpo técnico de la selección, aunque admitió que seguirán trabajando en la U para tener alguna nueva opción.

“No sé si es injusticia, pero los resultados te dan un respaldo de que se están haciendo las cosas bien. Quizá las cosas no las estamos haciendo bien o no somos del gusto, pero seguimos trabajando para la U, para nuestro presente y para nosotros. Después las cosas se van a ir dando solas”, cerró.