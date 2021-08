Gerente general de Azul Azul: Es probable que este año no volvamos al Estadio Nacional

El gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, contó Al Aire Libre en Cooperativa que no está proyectado un regreso de la localía de Universidad de Chile al Estadio Nacional durante el presente año, tomando en cuenta los trabajos que se realizan en el coloso de Ñuñoa.

"Lo vemos muy difícil, el Estadio Nacional está con obras en todo el entorno, así que es muy probable que este año no volvamos al Estadio Nacional y esperamos que sí sea en enero o febrero del próximo año. En principio nos dijeron eso y esperamos que sea así", dijo el funcionario de la U.

Además, Asenjo afirmó que los nuevos propietarios de la concesionaria que administra al cuadro estudiantil "sí tienen un proyecto deportivo y no vienen a imponer un proyecto propio. Se han tomado medidas que van en una línea clara, con más jugadores formados en casa, un téncico interino que ha tenido buen rendimiento, así que se han dado muestras que hay un proyecto deportivo", el cual, según sostuvo, Luis Roggiero "viene a reforzar con su experiencia".

En ese sentido indicó que al próximo gerente deportivo "lo estamos esperando, he tenido algo de contacto con él. Seguramente está analizando muchísimo, porque es un desafío grande para él, así que debe estar estudiando mucho el mercado chileno e internacional, claramente ya está en nuestra órbita, pero en las próximas semanas estará acá y ya trabajaremos de la mano con él como parte del equipo gerencial del club".

Por esto, aclaró que "no es que tengamos que esperar a Luis Roggiero para tomar cualquier decisión, el club seguirá funcionando hasta que llegue él, entonces habrá decisiones que se podrán tomar y otras no, pero Luis será parte de las decisiones deportivas del club".

"El presidente -Cristián Aubert- tiene comunicación con él, pero sus funciones las va a cumplir desde que esté aquí. Digo que hay decisiones que se podrán tomar cuando llegue él, no es que tengamos que parar el club hasta que llegue Luis", complementó.

Ante esto, contó que las renovaciones de algunos jugadores, como Joaquín Larrivey, Ramón Arias y Fernando De Paul, "es un tema que está viendo la parte deportiva del club (...) seguramente, como siempre, todos los jugadores se están evaluando sus condiciones. Todas esas posibles renovaciones están en evaluación y se seguirá buscando la mayor información para tomar la mejor decisión".

Además, se refirió al paso de Esteban Valencia como entrenador del primer equipo y aclaró que "no es un técnico interino, es un funcionario del club como somos todos y estamos a disposición de lo que el club necesite".

"La forma que tiene era lo que necesitaba el plantel en el momento, él sigue a disposición, no tiene un plazo definido de que hasta el 31 de diciembre o de octubre, no, él está hoy a disposición del club y lo seguirá haciendo y lo ha hecho muy bien hasta que el club lo decida, así que no es que tenga un plazo definido ni que esté ratificado por una o dos temporadas, sino que está a disposición del club. Como digo, estamos contentos de como lo ha recibido el plantel y como se ha relacionado con los jugadores. Espero que esto siga de la misma forma en los próximos partidos", completó.

En lo relativo al regreso del público al estadio, que se concretará este fin de semana, dijo que "es un día especial, de mucha alegría. Lo que hicimos fue regalar entradas nuestros abonados y su periodo de vigencia se mantiene congelado. El proceso comienza hoy -miércoles- a las 4 de la tarde. Tenemos espacio para un quinto de nuestros abonados, pero lo vamos a ir solucionando a medida que avanzan los partidos".