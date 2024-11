Goleador de Barnechea y opción en la U: "Es un poco de humo, pero sé que se dará la oportunidad de jugar en Primera"

Gonzalo Tapia tuvo una excelente temporada este año. Si bien el año para Barnechea no terminó de la mejor forma, el delantero de 28 años se proyecta para cumplir su sueño de jugar en la Primera División del fútbol chileno.

En conversación con Al Aire Libre, aseguró que "aún estoy dolido con lo que pasó con el club, pero no es responsabilidad de los jugadores, nosotros siempre fuimos profesionales. En lo personal feliz, por tener una linda campaña, por haber marcado un máximo de goles, también haber sido nominado a la Gala Crack".

El sueño de jugar en Primera División

El Asesino del Gol comenzó desde muy pequeño en el fútbol. Defendió equipos en la Tercera B, Tercera A y Primera B, y este 2024 se transformó en el segundo goleador del Ascenso a sólo un tanto de los 22 que convirtió Lionel Altamirano.

Con ese registro y en plena temporada de fichajes, comenzaron los rumores que lo vinculan a la Universidad de Chile: "Con la noticia que la U está interesada en mí, siento que es un poco de humo (risas). Me lo tomo con calma, sé que hay equipos de primera interesados, pero hasta ahora nada concreto".

"Yo tuve un paso por la U que fueron tres años y es gratificante que equipos estén interesados en uno, es porque la vuelta larga vale la pena. Jugué en Tercera A, B, en Primera B y me falta solamente jugar en primera, y por qué no aspirar a la selección también. Pero me lo tomo con calma, sé que las cosas llegan en su momento y sé que la oportunidad de jugar en primera se dará", continuó el Killer.

La "vuelta larga" de Gonzalo Tapia

Gonzalo Tapia no sólo ha jugado en casi todas las divisiones de Chile, sino que también tuvo un paso de tres años en las inferiores de la Universidad de Chile. Con la llegada de Martín Lasarte comenzó a entrenar en el primer equipo, pero después de un cambio de entrenador dejó de ser considerado.

Sin embargo, a sus 28 años los equipos de Primera División comienzan a mirarlo y para él "ha sido un año súper hermoso, sobre todo porque mi carrera ha sido de esfuerzo, de sacrificio, he dado la vuelta larga. Me pone contento todo lo que he logrado y obviamente estoy esperando esa oportunidad de jugar en Primera División que me pilla ahora más maduro, y sé que a dónde vaya, lo haré de la mejor forma", comentó Gonzalo.

El objetivo de jugar por Chile

Además, el "Mandrake" como lo bautizaron, tiene el objetivo de defender a La Roja: "Todo jugador quiere representar a su país. Para mí sería un sueño y me esfuerzo y lucho por eso. Yo creo que jugando en Primera División te da más visibilidad y estaría esa oportunidad. Quedó demostrado que Lucas (Cepeda) que viene de Primera B, fue a Colo Colo, la está rompiendo y también fue a la selección y marcó diferencias".

"Yo creo que aquí en Chile hay mucho talento. Y nada, espero seguir trabajando, luchando y sé que tarde o temprano me llegará esa oportunidad de jugar en primera y representar a mi país y jugar en la selección, que es el sueño que también quiero y deseo cumplir", cerró Gonzalo Tapia.