Gonzalo Espinoza: Aún no asimilo mi salida de Universidad de Chile, siempre entregué todo

El ex volante de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza lamentó su salida de los "azules" e hizo un balance de su extenso paso por el club, que llegó a su fin el pasado fin de semana con la salvación del descenso.

Espinoza dijo en Directv que "aún no asimilo mi salida de Universidad de Chile, pero tranquilo con el último partido. Siempre entregué todo, en cada entrenamiento, partido, con aciertos y errores".

Además, comentó la victoria por 3-2 ante Unión La Calera, que los hizo permanecer en Primera División: "Ibamos perdiendo 2-0 ante La Calera, ellos hicieron su partido. Me da risa lo que dice la gente sobre la transparencia del partido. Remontadas así se han dado en el fútbol. Lo del domingo fue lo más complicado que me tocó vivir en la U y a la vez lo más lindo".

"Este año la relación con la directiva fue muy distinta, hubo momentos donde no sabíamos para quién trabajamos, nos dejaron un poco solos. No fue mala, pero me parece que no fue la correcta la relación que tuvieron con el plantel", añadió sobre el complejo 2021.

Por otra parte, aseguró que "ganar en el Estadio Monumental fue una deuda pendiente. Ante Colo Colo siempre quisimos ganar, pero incluso haciendo buenos partidos no se nos dio. Es una deuda no haberle dado esa alegría a los hinchas".

Finalmente, reconoció que "le dije a Cristóbal Campos que se quedara y se consagre en la U, tiene un gran potencial, que es raro verlo en un arquero tan joven como él".

Espinoza tuvo tres pasos por el elenco estudiantil entre 2014 y 2021, ganando dos títulos de Primera División, una Copa Chile y una Supercopa.