Gonzalo Espinoza: Trabajamos para clasificar a la Libertadores en cancha, como tiene que ser

El volante de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza volvió a referirse al duelo de este sábado que tienen programado ante Unión Española, que avisó que no se presentará, y afirmó que en el cuadro "laico" están preparados para pelear por el cupo a Copa Libertadores "en cancha".

"Para llegar a estas instancias uno quiere jugar los partidos. No te estás jugando cualquier cosa, es clasificar a una copa internacional. Si se llega a dar que Unión Española no va al partido, no es responsabilidad de nosotros, tenemos toda la voluntad y hemos trabajado para jugar y llegar a la copa internacional en cancha, como tiene que ser", manifestó este jueves.

"No sé si es bueno hablar de la determinación que están tomando ante este partido, creo que no es bueno si es que se llegase a dar así, no es bueno para el fútbol chileno, para ellos, ni para nosotros. Espero que el partido se juegue, estamos entrenando para que se juegue", agregó.

Además, Espinoza postuló que en el torneo "hay cuatro equipos que tienen mérito para llevarse el título. Favoritos no somos, pero tampoco somos los no favoritos. Cualquiera de los tres equipos grandes lo es".

Luego de indicar que Walter Montillo está bien físicamente, dijo que "a los refuerzos los veo muy bien y la idea es que los que vinieron nos ayuden a revertir la situación del año pasado".