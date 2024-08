Gustavo Álvarez confirma que Universidad de Chile necesita un tercer refuerzo

Las últimas semanas de Universidad de Chile no han sido fáciles, el equipo no tiene sorpresas en lo futbolístico, por lo que Gustavo Álvarez dio a conocer que están en la búsqueda de un tercer jugador y que buscan reducir las tarjetas amarillas por reclamos.

En la conferencia de prensa previa al partido frente a Copiapó, el entrenador confirmó que durante la semana se harán los esfuerzos por conseguir un tercer refuerzo: "Nosotros estamos buscando un jugador más, estamos buscando formas. Como siempre hasta que no se concrete no doy demasiada información de puesto y mucho menos de nombres"

Gustavo Álvarez no esconde la baja de rendimiento de Universidad de Chile

Otro de los temas por los que fue consultado Álvarez, fue la baja del rendimiento que ha mantenido el equipo en las últimas fechas, a lo que el entrenador comentó: "El último partido lo jugamos mal y en el trámite no merecimos perder, pero por cómo jugamos quizás fue justo. Acepto la merma de rendimiento y el bajón, pero al mismo tiempo soy el encargado de volver a un promedio lo más alto posible de rendimiento".

Una de las buenas noticias que entregó el entrenador de los azules, fue que están disponibles los jugadores Maximiliano Guerrero y Fabián Hormazábal para considerar en el partido frente a Copiapó el domingo.

El elogio de Gustavo Álvarez al equipo de Ivo Basay

Sobre el partido con el 'león de Atacama' el estratega argentino señaló que: "Los equipos que perduran en el tiempo con el mismo plantel, el mismo entrenador se van consolidando. Por eso no me sorprende que hayan ganado el último partido y que los últimos resultados hayan sido buenos. Me parece un equipo duro, con oficio, buenos jugadores, una combinación de buena técnica, con capacidad física, de experiencia y juventud, con un muy buen entrenador".

¿Cuándo Juega Universidad de Chile frente a Copiapó?

Universidad de Chile recibirá a Deportes Copiapó por la decimoctava fecha del Campeonato Nacional 2024 este domingo 4 de agosto a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Nacional.

