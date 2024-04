Gustavo Álvarez: Esta evolución tiene que ser el camino

Gustavo Álvarez vivió con todo el triunfo de Universidad de Chile ante Unión Española y una vez sonó el pitazo final, se refirió al nivel de sus jugadores y la apreciación desde la cima de la tabla de posiciones.

"Me parece que jugamos contra un muy buen equipo. En el primer tiempo empezamos con un dominio territorial, pero sin tanta claridad, porque no podíamos hacer notar el dominio con la posesión. En el segundo tiempo estuvimos más claros, porque tuvimos mas espacio y el rival se adelantó, lo que nos dio mayor tranquilidad. Si no me equivoco hubo dos tiros al travesaño y llegamos, pero tuvimos mayor claridad", declaró el DT.

Sobre el merecimiento a la punta de la tabla, obtenida después de varios años para la U, le bajó el perfil a la presión que involucra, expresando que "no sé si somos merecidos (punteros), porque miramos la tabla, pero también el rendimiento y esta evolución tiene que ser el camino. Es satisfactorio, pero no hay que conformarse".

Además, tuvo conceptos para David Retamal, quien hizo su estreno en el primer equipo, por el Campeonato Nacional. "El debut de Retamal fue muy bueno, aunque en general fue bastante bueno de todo el equipo y David lo había demostrado en los amistosos, en los entrenamientos, por lo que me parece bien", agregó.

Y por último, se refirió a la exclusión de uno de sus jugadores: "Ignacio (Tapia) tuvo un problema personal que lo afectó y por eso su rendimiento deportivo bajó y hubo compañeros mejor evaluados", cerró en diálogo con la señal oficial de TNT Sports.