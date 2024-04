Gustavo Álvarez: “La competencia más importante es contra nosotros mismos…”

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, tras conferencia de prensa previo al partido frente a Unión Española, se refirió a que lo más importante es mejorar el nivel y que pese a que mira la tabla, para él ser uno de los punteros del campeonato no es lo más importante.

Este mediodía se llevó a cabo la conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y el estratega fue consultado sobre qué le parecía jugar de los últimos en la séptima fecha, con la ventaja de saber el resultado de su escolta en la tabla, Deportes Iquique.

El entrenador de Universidad de Chile respondió: "La competencia más importante es con nosotros mismos, nuestro gran desafío es la evolución permanente, porque eso nos acerca a la victoria. Me es indiferente los puntos que tienen los otros equipos, no ambicionamos que cada partido sea una final, vamos de a poco".

Los azules deberán enfrentar la baja del goleador Cristian Palacios por lesión y el DT no dio luces sobre su posible sustituto.

"Los 11 puestos están en disputa, por más que hayamos ganado el último partido. Los 11 puestos se siguen disputando desde el martes y aún queda un día más para confirmarlo", señaló el técnico argentino.

Álvarez no se siente favorito para ganar el campeonato. "Recién va el 20% del torneo, todavía queda muchísimo. La tabla la miro, pero no es lo más importante, me enfoco en sacar buen rendimiento a los jugadores y la posición en la tabla será una consecuencia de eso", añadió el entrenador azul.

Universidad de Chile visitará a Unión Española este domingo a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el estadio Santa Laura por la séptima fecha del Campeonato Nacional.