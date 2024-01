Gustavo Alvarez: Noto un convencimiento muy grande

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, valoró la victoria 3-1 sobre Universidad Católica y destacó que el plantel trabaja muy convencido de su idea, lo que explica los buenos resultados de pretemporada.

"Ganar siempre es bueno, ayuda a acelerar los tiempos de convencimiento en una idea inicial. Empezamos trabajando el 2 de enero con un grupo de jugadores que creyó rápidamente en lo planteado y hoy noto un convencimiento muy grande. Analizando el partido, puedo decir que los primeros 20, 25 minutos fueron excelentes", declaró tras el partido jugado en Coquimbo.

"En el segundo tiempo manejamos el trámite, Católica apostó mucho al ataque y tuvo posibilidad de llegar con balones detenidos. Siempre tuvimos la ampliación del resultado", siguió.

"Este equipo está representando muy bien al club y a sus hinchas", subrayó Alvarez.

También, sostuvo que "lo que provoca la rebeldía de no aceptar ir perdiendo, no resignarse, ir en busca del empate y dar vuelta el partido es la convicción sobre lo que se hace, trabajamos para que el equipo sepa bien lo que tiene que hacer cuando tiene la pelota y cuando no la tiene para recuperar".