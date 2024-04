Gustavo Álvarez planificó desde el primer entrenamiento cambiarle la cara a la U

Gustavo Álvarez contó en conferencia de prensa previo al choque frente a Coquimbo Unido cómo ve al equipo respecto a la planificación desde su llegada a la banca de la Universidad de Chile y también aprovechó de analizar las posibles suspensiones por tarjetas amarillas de sus jugadores.

En conferencia de prensa se le preguntó al adiestrador argentino si el actual nivel del equipo estaba en su planificación desde un comienzo o si esperaba que el equipo estuviera un paso más adelante o más atrás.

"Sí esperaba esto (forma futbolística), no los resultados. Los resultados no dependen 100% de uno, pero en ese momento el 2 de enero me preguntaban cuándo iban a ver esta nueva U por llamarlo de alguna forma, y yo dije desde el primer entrenamiento", señaló el entrenador azul.

Luego el técnico de los azules fue consultado sobre la posible suspensión por tarjetas amarillas de Zaldivia y Calderón, que tras el partido con los hispanos quedaron al límite del castigo, y por las constantes discusiones con los árbitros de Leandro Fernández.

"Nosotros sabemos que a la intensidad que juega el equipo hay que agarrar el timing justo para no ser amonestado, una llegada tarde una entrada destiempo, las amarillas tenemos que evitarlas siempre y cuando se pueda, lo que es netamente deportivo y lo que es disciplinario (Fernández) hay que tratar de evitarlo también", cerró Álvarez.

Cabe recordar que Universidad de Chile se medirá frente a Coquimbo Unido el domingo 14 de abril a las 12:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio Nacional.

