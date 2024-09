Gustavo Álvarez tras goleada de la U: Más allá del resultado debemos seguir creciendo como equipo

La U le pasó por arriba a Palestino este jueves en su partido de ida por la final de la Zona Centro Norte de Copa Chile, resultado que igualmente mantiene al entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, enfocado en priorizar las mejoras del equipo en los próximos desafíos.

El conjunto universitario castigó con un categórico 5-0 al elenco de colonias, tomandó así una ventaja difícil de perder con miras a la revancha del próximo lunes.

"Debemos estar muy concentrados y pendientes de seguir creciendo como equipo, más allá de los resultados sobre el rival. Jugamos como siempre, solo cambiamos las características de los jugadores. La forma y el funcionamiento fue el mismo a diferencia del cambio individual de características", declaró el DT argentino a la transmisión oficial de TNT Sports.

A Gustavo Álvarez le gusta la competencia interna en la U

A raíz de la rotación que hizo en este compromiso el técnico de la U, expresó que: "Llevamos 9 meses de trabajo y es muy saludable los rendimientos que estamos teniendo hoy".

"Considerados están todos. Producto del trabajo siempre hay un crecimiento individual y colectivo", remarcó.

Sobre volver a enfrentar a Palestino en dos frentes

Por último, Álvarez tuvo palabras para el hecho de tener que medirse nuevamente a Palestino este lunes 9 de septiembre en la revancha de la llave en Copa Chile y luego por el Campeonato Nacional.

"Son independientes los partidos uno del otro. De hecho, nosotros habíamos preparado un partido que cuando vimos la planilla no era el sistema que venía jugando el rival. Me parece que Palestino es el primer partido que juega con el sistema de hoy, hay que adaptarse y encontrar la forma de que el rival no nos contrarreste", sentenció.