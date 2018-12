Harold Mayne-Nicholls y su frustrada llegada a la U: Si pretendían que llegara gratis se equivocaron

El ex presidente de la ANFP aseguró que desde el cuadro laico no le dieron razones.

El ex presidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls se refirió a la decisión de Universidad de Chile de no considerar su proyecto, asegurando que el club no le dio las razones.

Desde Azul Azul trascendió que el ex funcionario FIFA pidió un salario demasiado elevado, incluso cercano al de las máximas figuras del plantel.

Respecto a esto Mayne-Nicholls dijo a Al Aire Libre en Cooperativa que "si era muy elevado el costo del proyecto, incluyéndome a mí o no, no me han dicho nada".

Asimismo, aseguró que "gratis yo sólo trabajaría en una institución en el fútbol chileno y es en Antofagasta, que es mi club. Para el resto yo trabajo como profesional y pido lo que creo que vale mi trabajo".

Sin entregar detalles de los valores asociados, apuntó que "si quienes me contratan no creen que vale eso está bien, pero yo no fui a buscar a la U, ellos me fueron a bucar a mí y varias veces y deben saber que eso tiene un valor".

"Si pretendían que fuera gratuito se equivocaron y yo ya trabajé cuatro años gratis al ser presidente del fútbol chileno", sentenció.

El club había presentado un proyecto para fortalecer las divisiones inferiores de la institución, además de implementar las políticas deportivas de Azul Azul.