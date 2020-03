Hernán Caputto explicó ausencia de Angelo Henríquez de la citación: Es una decisión técnica

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, jugó al misterio en relación al detalle de los motivos por los cuales el delantero Angelo Henríquez quedó fuera de la citación para el partido del jueves contra Everton, pero aclaró que se trata de una "decisión técnica".

"Es como todos los jugadores que han estado dentro y fuera de la citación, para nada está fuera de lo que uno quiere como entrenador, pero es una decisión técnica, seguro con algunas cocsas, pero eso se conversa en privado", declaró el DT.

"Quisiera que no se enfocaran tanto las preguntas en un jugador fuera de la citación, sé que es importante Angelo, pero hay muchos también -importantes- de la misma manera", agregó.

"Encuentro que como en todos los jugadores hay momentos buenos y no tan buenos, pero la decisión va con muchas cosas que no tienen que ver con la que vean el fondo de que no esté en la citación y disculpen no poder decirla con claridad", agregó.

Luego, Caputto postuló que "a veces está la posiblidad de ver a otros jugadores en algunos puestos y es relevante la cercanía de partidos del domingo a hoy".

Posteriormente, el entrenador de la U habló sobre la opción de enfrentarse con Johnny Herrera, actual arquero del cuadro "ruletero": Es un ídolo del club, me imagino que la hinchada lo va a recibir muy bien".

Universidad de Chile se mide con Everton el jueves a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Nacional.