Hernán Caputto: Más allá de que el hincha no estará, el equipo sabe que el apoyo existe

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, hizo la previa del reinicio del Campeonato Nacional y comentó la ausencia de público asegurando que si bien el hincha de la U no estará presente en los estadios, el jugador sabe que el apoyo está siempre.

"Habrá que acostumbrase. Somos un equipo de mucha convocatoria con una hinchada incondicional y en este caso no será así, pero vamos a tener a nuestra gente en sus casas y eso será muy importante. Y pido una vez más de hacer un llamado a eso, a que se queden en su casa y nos alienten, porque el equipo independiente de que no estén en el estadio y no lo puedan ver en cancha, sabe que está el apoyo desde su casa", comentó Caputto en conferencia de prensa.

El DT azul reconoció que esta ha sido una semana distinta en función de contar con horarios para jugar: "Ha sido una semana con mucha claridad y uno va planificando mejor todo. Lamentamos algunas bajas, pero llegamos con muy buen ánimo. Siento que hemos hecho todo lo que necesitamos en la parte táctica y en nuestra preparación para llegar de la mejor manera", comentó.

Caputto también comentó las limitaciones que tendrán los equipos debido a los protocolos sanitarios.

"Lo que hoy nos pasa, les pasa a todos y por eso hay que adaptarse. A partir de eso nuestra nutricionista ha estado pendiente de todo, con charlas, con pautas de alimentación que se deben seguir en la previa de los partidos, y eso más el profesionalismo que han mostrado los jugadores durante este tiempo, me tiene muy tranquilo", expresó.

De cara al duelo ante Palestino, Caputto explicó que "uno como entrenador quiere que el funcionamiento sea lo más cercano a lo que buscamos, porque eso nos permitirá salir a buscar el partido. Está el tema de la intensidad que se pueda tener, pensando en que otras ligas ha sido más baja por el largo receso".

"Respeto mucho a Palestino, a Ivo (Basay) por su trayectoria como jugador y entrenador, y esperaremos que todo lo planificado y lo que trabajamos en las fortalezas y en las debilidades del rival nos sirva para sacar un buen resultado", añadió.

Palabras para Bravo y Herrera

Caputto fue requerido también a propósito de la posibilidad de que Johnny Herrera retorne al club y sin dar nombres dijo que "todos los ídolos de este club merecen un reconocimiento. Ese es mi sentimiento a un ídolo del club, siempre hay un respeto a la persona y al profesional".

Además, en su calidad de ex arquero comentó la casi segura llegada de Claudio Bravo a Real Betis.

"Esto habla de su profesionalismo. No voy a decir lo que sabemos todo de Bravo, es un gran arquero, lo ha demostrado en los clubes que ha estado en Europa y en la selección, y me hace mucho sentido que pueda continuar su carrera en el primer nivel", dijo.

La más probable formación de la U en el duelo ante Palestino será con Fernando de Paul en el arco; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis del Pino Mago, Jean Beausejour en la zaga; Camilo Moya, Fernando Cornejo, Walter Montillo y Pablo Aranguiz en el medio; dejando a Nicolás Guerra y Joaquín Larrivey en labores ofensivas.