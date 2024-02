Hinchas de la U acusaron problemas para conseguir entradas

Los hinchas de Universidad de Chile han experimentado diversos problemas a la hora de hacer su canje de entradas para el duelo ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, el cual contará con aforo para 32.000 personas.

Este partido servirá de piloto para el Registro Nacional de Hinchas, el cual fue impulsado por Pablo Milad, presidente de la ANFP y por el subsecretario Manuel Monsalve durante ayer martes.

Los hinchas de la U se han manifestado a través de las redes sociales por los distintos problemas que han experimentado a la hora de conseguir su entrada, complicaciones al enrolarse y entrar al sistema.

También se les cambian los datos al término del proceso, no pudiendo comprar la entrada o hacer el canje de los abonados, mientras que otros directamente ven la página caída.

me compraron la entrada con otra cuenta y ahora trata de comprar y no avanza porque los datos de reserva no coinciden, se supone que el registro de los rut esta en linea. digan algo!!!! Para que hacer las cosas bien si las pueden hacer al modo Azul Azul