Hinchas de la U llenaron de críticas a Caputto por empate antes del Superclásico

Los hinchas de Universidad de Chile llenaron de críticas al director técnico Hernán Caputto, luego de que su equipo cediera en los minutos finales un empate 2-2 frente a Palestino este sábado en el Estadio San Carlos de Apoquindo a una semana del Superclásico.

Los fanáticos se expresaron en redes sociales y cuestionaron el planteamiento defensivo del estratego, además de la ubicación y derechamente la inclusión de algunos jugadores en el campo de juego, como Pablo Aránguiz y Luis Del Pino Mago.

Revisa las críticas de los hinchas "azules" a Caputto:

Caputto en el partido de hoy anuló a Aranguiz, no dejó subir a los laterales. Desde el primer minuto mostró un esquema defensivo. Después, ganando 2-0 mete mas atrás al equipo, hace malos cambios y cuando nos empatan sale a buscar el tercer gol... No más Del Pino mago 🤦🏽‍♂️

Los 3 puntos los perdió Caputto, eso está clarísimo. Con esta defensa vamos a sufrir mucho, no podemos olvidarnos que hace un año estábamos peleando el descenso.

Caputto logró lo imposible que es hacer que Aranguiz no tome protagonismo jugando como volante por derecha, inentendible. No se puede seguir jugando 4-2-2-2. Montillo debe ser enganche y Aranguiz ir de puntero por izquierda. #VamosLaU

Cabros no pueden juzgar a Pablo Aránguiz por su bajo partido de hoy, Caputto lo tenía de contención Po.

Caputto no es lo que necesitamos es asi de corta, genera dudas, mala vision del partido, no sabe administrar los recursos que son pocos y poco empoderamiento del equipo simplemente no es un lider #VamosLaU