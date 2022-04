Israel Poblete: La autocrítica viene de todos, sabemos que las cosas se pueden hacer mejor

El volante de Universidad de Chile Israel Poblete reconoció el bajo nivel que ha tenido su equipo en el Campeonato Nacional, en la previa del duelo de este viernes contra Audax Italiano.

Poblete expresó en conferencia de prensa: "La autocrítica viene de todos. Nosotros como jugadores sabemos que las cosas se pueden hacer mejor. Estamos con muchas ganas, unidos para que esto se refleje en cancha y poder ganar".

"Sabemos que no hemos tenido un buen funcionamiento. Las críticas son parte del fútbol. La idea es demostrar porqué estamos acá. Nosotros queremos mejorar y ganar", añadió en la misma línea.

Además, el ex Unión Española y Huachipato comentó su nivel personal: "He ido de menos a más. Los últimos partidos me he sentido con confianza. Quiero siempre mejorar para que el equipo pueda ganar".

Sobre el partido con Audax, aseveró que "claramente es necesario ganar. Siempre es necesario. Es lo que buscamos. Se nos ha hecho difícil, pero trabajamos siempre para eso. Tenemos que estar conscientes que debemos dejar todo en la cancha. Estar todos juntos es importante para llegar al triunfo".

Finalmente, se refirió a los cambios de escenario del compromiso: "No es un tema que dependa de nosotros. Debemos estar preparados para cuando corresponda".

Este partido está pendiente de la Fecha 11 del Campeonato Nacional, porque no había escenario para disputarlo. Será finalmente este viernes a las 14:00 horas (18:00 GMT) en Valparaíso, sin público.