Joaquín Larrivey: Universidad de Chile tiene con qué pelear el título

El delantero argentino Joaquín Larrivey, flamante refuerzo de Magallanes, se refirió al presente de su exclub Universidad de Chile, elenco al que ve con posibilidad de ser campeón del torneo nacional 2023.

En diálogo con El Mercurio, Larrivey expresó: "(Mauricio) Pellegrino es un técnico muy serio, trabajador y capaz. Le deseo lo mejor, menos cuando juegue con Magallanes (risas). Veo un equipo de la U serio... Esta U tiene con qué pelear el título, porque no hay ningún equipo que uno diga que es el mejor del torneo por lejos. Por plantel, seguro que la U va a estar en los primeros puestos".

Sobre su inclinación por volver a Chile, el "Bati" señaló: "Vine a Magallanes por una decisión futbolística y de vida. La idea como familia es quedarnos a vivir en Chile tras mi retiro. Mi sueño es dirigir acá un primer equipo, me he preparado desde hace mucho y lo sigo haciendo día a día, tengo mi título de entrenador. Eso sí, me queda mucho por dar como jugador".

Finalmente, "Larri" comentó cómo su trayectoria puede ayudar al "Manojito de Claveles" a zafar del descenso, misma dificultad que tuvo en su último año en la U: "Después de tantos años de carrera, uno tiene vivencias de todo tipo y trataré de transmitir tranquilidad junto con los que tienen más recorrido Seguro también me contrataron por mi experiencia".