Joaquín Larrivey volvió a lamentar su salida de la U: Aún no le encuentro explicación

El delantero argentino Joaquín Larrivey volvió a lamentar su salida de Universidad de Chile, asegurando que aún no sabe por qué tomaron esa decisión en la dirigencia, ya que sus números indicaban que debía ser renovado.

Larrivey expresó en diálogo con Publimetro que "aún no le encuentro ninguna explicación. Lógica, por lo menos, ni futbolística. Sobre todo por cómo se dieron las cosas: por mis rendimientos dentro de la cancha, por las referencias que tienen los directivos de parte de toda la gente que trabaja en el club, de los compañeros y del staff. Se me hace difícil encontrar una razón lógica".

"También se me hace difícil pensar que los máximos emblemas del club, como son el ex presidente (Cristian Aubert), el actual presidente (Michael Clark) y el director deportivo (Luis Roggiero), no puedan cumplir su palabra. Si los máximos referentes de una institución no pueden cumplir su palabra, qué queda para el resto... Son cosas a las que no les encuentro explicación y que nunca me había tocado vivirlas", añadió sobre el tema.

Además, descartó que la relación tensa de sus representantes Sergio Irigoitía y Walter Montillo haya gatillado el fin de su etapa en la U: "No creo que me haya perjudicado mi amistad con ellos. El ser "juzgado" pasa exclusivamente por cuestiones deportivas y por cómo se comporta uno en el día a día, qué referencias tienen los directivos de uno, y me conocieron en estos dos años. No creo que eso haya tenido injerencia, pero ellos son personas muy capaces y, sobre todo, éticamente intachables, lo que es clave para mí para trabajar con ellos".

Sobre Montillo, dijo que "son situaciones distintas. Walter dijo que no quería jugar en otro club que no sea la "U" y que se iba a retirar ahí, pese a que -creo- pudo seguir jugando un tiempo más. A ambos nos prometieron seguir, pero a él le enviaron el contrato cuando dijo que se iba. En esa situación nos mintieron a ambos, y siempre la misma persona. Esa es la única similitud entre los casos. En el resto, hay cosas bien diferentes".

Finalmente, señaló que no está preocupado del futuro de los "azules": "Ni me puse a pensar en eso. Estoy pensando en mi futuro que en lo que viene para la U. No estoy en condiciones de dar ninguna apreciación, porque no sé qué es lo que va a pasar, no sé quién llega, quién se va, no conozco el nuevo entrenador y, así, es difícil tener una impresión de lo que viene y el porvenir que va a tener la U", cerró.