Joaquín Larrivey y rebaja de sueldos: Lo más importante es ser solidario y pensar en el otro

El delentero argentino de Universidad de Chile Joaquín Larrivey atendió al llamado de Al Aire Libre en Cooperativa y se refirió a la posible rebaja de sueldos que vivirá el plantel desde mayo, asegurando que para lograr un buen acuerdo hay que ser solidarios y pensar en el otro.

"Creo que cada situación es singular para cada jugador. Cada club, cada jugador y cada familia es un mundo aparte. Somos un grupo y todavía no se ha determinado nada. Es complejo debatir sobre el tema", indicó el experimentado atacante.

"Todas las posturas y situaciones se entienden, acá lo más importante es ser solidario y pensar en el otro para llegar a un buen acuerdo. Que no sea tan dañino para todos, que sea lo más acorde a la situación, pero es difícil opinar porque cada uno es un mundo aparte", agregó.

Sobre cómo lleva el confinamiento, el delantero aseguró que "gracias a Dios mi familia en Argentina está bien y acá estamos todos cuidándonos... Tomando conciencia de que hay gente que la está pasando realmente mal y tratando de ponernos en lugar de ellos".

Asimismo, sobre el retorno del fútbol, expresó que "hay que ver cuando vuelve, pero creo que lo importante hoy es la salud. Todavía no se empezó a hablar, recién hay rumores de que se puede regresar recién en julio o agosto. Nos está costando un poco el encierro, como a todo el mundo que quiere salir a la calle".

Su presente en la U

El experimentado delantero se refirió a sus primeros meses en Universidad de Chile, club al que llegó a comienzo de año. "Estoy disfrutando, más allá de que el arranque no fue el deseado sobre todo por lo de la Copa, pero sabemos que mejoramos con el paso de los partidos", apuntó.

En esa línea, elogió la gran temporada que estaba haciendo Pablo Aránguiz. "Lo veo muy bien y con mucha confianza. Es muy querido dentro del plantel y eso es importante para la confianza. Está en un gran momento y con mucho para dar todavía, es un jugador con una proyección enorme y no hace falta ser Guardiola para darse cuenta. Si sigue por este camino hará una gran carrera", expresó.

Asimismo, alabó a otro de sus compañeros. "Walter Montillo es un fenómeno, un baluarte para nosotros de todo punto de vista, así que disfrutándolo dentro de la cancha... Tenemos muchas alternativas en la mitad de la cancha y Hernán Caputto es el que debe descifrar quién está mejor para que juegue", indicó.

Consultado sobre si le acomoda más jugar solo en punta o con otro centrodelantero, manifestó que "me gusta estar dentro de la cancha, considero que me puedo adaptar a cualquier circunstancia y compañero. El técnico verá cómo se puede dañar al rival de turno. Sé que estando en la cancha estaré más feliz... Uno debe adaptarse a lo que surge y adaptarse a lo que el técnico vea y sienta que es mejor para el equipo".

Fabián Orellana, el mejor chileno con el que jugó

Finalmente, Larrivey dijo que el actual delantero de Eibar Fabián Orellana fue el mejor chileno con el que le tocó compartir dentro de una cancha.

"Uno de los mejores compañeros con los que me tocó jugar fue Orellana, creo que no es tan valorado como se debe, es un jugador extraordinario, no por nada es el chileno con más partidos en la liga española. Es un jugadorazo y fue uno de los mejores compañeros que tuve, lo disfruté", sentenció.