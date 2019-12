Johnny Herrera: El técnico decidió no contar conmigo y eso se respeta

El ahora ex arquero de Universidad de Chile Johnny Herrera comentó a la salida del Centro Deportivo Azul la decisión del club de no renovarle contrato y explicó que la determinación pasó únicamente por el técnico Hernán Caputto.

"Me voy tranquilo. Obviamente me enteré por la prensa, pero ya está digerido y la vida continúa. Yo quiero seguir jugando, me encuentro con las capacidades para seguir y a partir de mañana (martes) empezará e buscar equipo", dijo.

"No hay opciones de quedarse, porque el técnico decidió no contar conmigo. Es respetable, y ante cualquier decisión, siempre he respetado, porque el técnico tiene la última palabra. Se asume con grandeza y me voy feliz porque terminé jugando, nunca me pesó la camiseta, porque pude haber jugado mal o bien, pero nunca me cagué dentro de la cancha y buscaré mi norte en otro club, y Dios quiera que la vida me siga acompañando con éxitos", añadió.

"La verdad me voy tranquilo y a donde vaya, lo daré todo. Estoy bien físicamente y eso me da para jugar al menos por unas temporadas más", completó.

Consultado sobre la determinación de Caputto, Herrera dijo que "él tomó su decisión, espero que la haya tomado él... Optó por no contar conmigo y desearle éxito, porque todos saben que este es el equipo de mi vida, de mi familia, más allá de quién esté al mando en lo institucional y en lo deportivo".

"Me voy triste, pero con un dejo de tranquilidad", añadió.

"Hoy me voy, pero sé que la vida da muchas vueltas", cerró antes de quebrarse por la emoción.