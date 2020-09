Johnny Herrera: En el superclásico seré un hincha más

El ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, hoy en Everton ofreció una conferencia de prensa a través de las redes sociales del club viñamarino, no obstante, fueron frecuentes las preguntas en torno al clásico que los azules deben jugar este domingo ante Colo Colo.

Y en ese escenario, el arquero fue claro para lo que espera en el duelo a disputarse en el Estadio Nacional: "Mi postura es ser un hincha más, vamos a hinchar para que la U gane, porque no puedo desconocer los 20 años que estuve ahí", dijo el portero.

"No me fui bien en los años en los últimos años en los clásicos, coincidencia o no, con resultados que fueron parte de las decisiones que se tomaron mal", añadió.

"Pero también están los campeonatos que estando ahí le ganamos, le quitamos un pentacampeonato a Colo Colo, ganando una final de Copa Chile y atajando yo, y goleándolos", expresó antes de refrendar su apoyo a los azules

"Será raro, pero seré un hincha de la U, porque mi entorno es de la U en un 99 por ciento, y un triunfo nos hará un poco más feliz", comentó Herrera, quien también se refirió a las palabras de Cristian Aubert, presidente de Azul Azul

"Estoy disfrutando el fútbol en Everton, y como familia estamos felices. Cristian me conoce hace mucho tiempo, gestó mi regreso desde Audax y las palabras son un reconocimiento a lo que he hecho en la U, y quiero respetar el contrato con Everton ¿Quién sabe en el futuro? Pero de momento no se me pasa por la cabeza volver a Santiago", dijo.