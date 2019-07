Johnny Herrera: Lo más probable es que me busque otro equipo para tratar de rendir

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera abordó el complicado momento que atraviesa en el club por decisión del técnico Alfredo Arias y afirmó que, "lo más probable" es que emigre hacia otro equipo.

"Estoy bien físicamente y súper sano. Lo más probable es que me busque otro equipo y trataré de rendir donde me toque. Por lo general he rendido, habrá que seguir jugando un tiempo más y quizás después somos colegas", sostuvo el meta en diálogo con nuestro panel de Al Aire Libre en Cooperativa.

El golero además indicó que "es primera vez que me pasa en el fútbol que un técnico llega y diga a todo el mundo que la única forma de jugar es que se lesione el que es titular, y más en el puesto de arquero, donde la competencia es uno contra uno o somos tres".

"Si te cierran la puerta de esa forma, qué estás haciendo, por qué llegan y dicen que no te necesitan. No tengo ningún problema en salir, pero si viene alguien y dice que la única forma de jugar es que se lesione el que está jugando, no es una forma sana de competir", añadió.

"En Audax, en Everton y Corinthians también fui reserva, en la selección igual y nunca tuve ningún problema", continuó Herrera.

"No tengo ningún problema con ser suplente y le deseo lo mejor a Fernando De Paul, si lo está haciendo bien, lo felicito y se lo merece y que siga haciéndolo igual, pero darme a mí un portazo así... si le pasa a algún compañero lo saldría a defender, esas no son formas de cerrar la puerta a los jugadores", agregó sobre el conflicto con Arias.

"Hay que ser objetivos. No tengo problema en que un técnico venga y no esté en sus planes, pero hay formas y formas. Yo me crié de forma derecha, transparente, a decir las cosas de frente aunque duelan, pero no soy de quedarme con las cosas", siguió en sus declaraciones.

"Son situaciones muy raras de aceptar, pero quiero terminar el contarto de la mejor forma posible, son 20 años en la U, adentro. Por lo demás, la cantidad de campeonatos en que pude estar son recuerdos imborrables para mí y mi familia", sentenció.

En otro tema, repasó la nota que publicó este martes La Tercera y estimó que "está tergiversado un poco lo que digo, o fui sacado de contexto, pero a lo que apunto es a que el técnico diga que la única forma que tengo es si se lesiona el arquero que está jugando".