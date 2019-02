Johnny Herrera: Los jugadores que pidió Kudelka llegaron a los rivales, claramente gestionamos mal

El capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, confirmó que habló con Sabino Aguad por el tema fichajes, gerente deportivo de Azul Azul, y recalcó que en el club hay una mala gestión respecto al tema refuerzos.

"(Frank) Kudelka pidió a Edson Puch, (Pablo) Mouche y (Luis) Jiménez, que llegaron a los rivales. Claramente nosotros gestionamos mal", expresó el portero a CDF.

"Se sabe que pedimos a Puch y si llegó a Católica cómo no podía llegar a nuestro equipo. La gestión no fue buena. Claramente algo no se está haciendo bien y es la realidad de nuestro club", agregó.

En esa misma línea, expresó que "Jiménez es un pedazo de jugador y está claro que lo necesitamos. Muchas veces los jugadores que llegan les cuesta adaptarse. No puedes pedir que un jugador de 21 años llegue a echarse el equipo al hombro en la Copa Libertadores. Son errores que se siguen cometiendo".

Herrera, también comentó que "no tenemos buena afinidad con Sabino, pero me deja tranquilo haberle dicho las cosas en persona", aunque añadió que "he opinado tantas veces en el interna, que cada vez siento que me escuchan menos".

Sobre la conversación que tuvo con Aguad apuntó entre risas que si "hubiese habido pelea, Sabino estaría no sé en qué clínica... Conversamos, había más gente ahí".

De todas formas, dijo no entender la "falta de criterio a la hora de armar un plantel. No aprendemos. Necesitamos un equipo concreto, sólido, lo ideal sería haber jugado algunos amistosos en el Estadio Nacional antes de Melgar y te aseguro que nos hubiera ido mucho mejor".

Respecto a la eliminación en Copa Libertadores, expresó que "la desazón es grande, no es fácil empezar el año y quedar eliminados en la copa y después de local no le ganas a un equipo recién ascendido. Hay tristeza porque uno siempre aspira a ganar todo. Vinieron en micro y nos ganaron".

En cuanto a su futuro, manifestó: "Obviamente te cuestionas muchas cosas que pasan, pero estoy en la U y la seguiré defendiendo como siempre este año. A fin de año veremos qué pasa. Con este tipo de declaraciones lo más probable es que me vaya, pero tengo que decir lo que pienso".