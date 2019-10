Johnny Herrera y su futuro en Universidad de Chile: "Todo tiene un inicio y un fin"

El portero Johnny Herrera, en extensa conversación con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, habló sobre su futuro en Universidad de Chile y jugó al misterio, aunque fue rotundo al decir que "todo tiene un inicio y todo tiene un fin".

"No puedo decir lo que pasará, lo he hablado con mi familia y se sabrá en su debido momento. Pero es parte de la vida, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Quiero seguir jugando, me encuentro más bien que nunca", declaró Herrera, dejando entrever que dejará el club laico y continuará su carrera en otro equipo.

De hecho, ante la invitación para ser panelista de Al Aire Libre, tal como lo hizo en la pasada Copa América, Herrera reveló que "en el fútbol, tengo más ofertas que hace dos años".

"La vida y el fútbol te sorprenden. Lo más probable es que juegue un par de añitos más", concluyó.