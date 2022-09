Jorge Sampaoli: "No voy a ser cómplice de lo que está pasando en Universidad de Chile"

El argentino Jorge Sampaoli, ex técnico multicampeón con Universidad de Chile, habló sobre el presente del cuadro estudiantil y lamentó el "declive" del equipo, apuntando con fuertes críticas a la dirigencia de Azul Azul.

"Veo algunos partidos de la U, muy pocos. El momento de la U es de declive total, la responsabilidad de los que lo conducen han llevado al club a una situación de empobrecimiento. El peor enemigo que tiene la U es su conducción. Atribuirle a jugadores, cuerpo técnico, es excesivo", declaró Sampaoli en diálogo con ADN.

En la misma línea, el técnico campeón de la Copa Sudamericana en 2011 señaló sentirse "apenado" cuando ve jugar a la U, "porque estuve ahí, porque tengo muchos recuerdos".

"Pero la situación es insalvable, más allá que se salve la categoría. O es el final de la U, o es el de la privatización de un club. Hay situaciones de cara al futuro. Hay una gran falta de respeto a la gente de la U desde la conducción", disparó Sampaoli.

El estratego continuó con sus dardos a Azul Azul, señalando que solo volvería si el club "es manejado por su gente".

"Dije alguna vez que si la U me necesitaba, yo iba a estar. Pero si era manejada por su gente, pero con esta gente no intentaría ayudar a la U. Tampoco sé dónde estaré cuando se requiera esa posibilidad. Cuando exista alguien de sentimiento popular, y viendo dónde esté, lo veré. Tengo mucho agradecimiento a la U. Pero no voy a ser cómplice de lo que está pasando en Universidad de Chile", explicó.

Finalmente, Sampaoli también criticó a la Federación de Chile por su salida de la selección nacional.

"No me sentí valorado, como muchos jugadores que consiguieron algo increíble. Pude ir a Europa, a Argentina. El trato de la Federación a todo el cuerpo técnico, incluso a un montón de futbolistas, fue ridículo", sentenció.