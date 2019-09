José Manuel Edwards: Creo que hay una gestión financiera muy mala en Azul Azul

El ex síndico de quiebra de Universidad de Chile habló sobre el momento que atraviesa el cuadro "laico".

El ex síndico de quiebras de Universidad de Chile José Manuel Edwards habló acerca del momento que atraviesa el club en la actualidad y afirmó que según su punto de vista existe una gestión financiera "muy mala" por parte de Azul Azul, razón por la cual es necesario "poner mano dura".

"No estoy adentro para saber cómo se manejan las cosas, pero creo que hay una gestión financiera muy mala, de malos resultados", expresó Al Aire Libre en Cooperativa.

"No creo que la gente sea mala, pero el conjunto de decisiones que se toman no está dando resultado. A lo mejor hay que poner mano dura en la gestión, especialmente financiera, y otra mano dura en el fútbol, porque vamos a tener más recursos, más auspiciadiores y vender gente al extranjero si nos va bien, pero si estamos en segunda el valor de nuestros activos, que son los jugadores, va a bajar enormemente", agregó.

"Cuando veo los partidos de la U, aunque le vaya pésimo, hay 30 o 40 mil personas en el estadio y eso es mucha plata. No puedo opinar del manejo de las finanzas de la U, porque no soy quien, solo digo el resultado (...) Entiendo que mensualmente la U debe estar recibiendo cientos millones de pesos en el aporte fijo de la ANFP y si sumas esto, hay algo muy raro que no está funcionando", agregó.

"No quiero catalogar el trabajo de los ejecutivos de la U, porque no soy ejecutivo ni estoy al tanto de los detalles y solo me fijo en los grandes números, pero otra cosa es con guitarra. En los grandes números hay cosas que deberían calzar y no calzan. En materia deportiva hemos tomado decisiones a veces bien reguleques, por los resultados", agregó.

También habló acerca del recorte de presupuesto tan comentado y comentó que "quitar la pasta de dientes a la gente me parece un error, esa pequeña cosa puede provocar un malestar innecesario. Me tocó hacer todo tipo de ajustes, pero fue bien recibido, porque si no hacíamos algo desaparecíamos. Estábamos en quiebra. Nadie estima que suprimiendo la pasta de dientes, el asunto va a cambiar".

Además se refirió al momento deportivo del equipo, declarando que "Hernán Caputto era arquero suplente en el tiempo nuestro y creo que alguien tiene que comentarle que tenemos que ganar los partidos. Cuando metemos un gol, no podemos echar el equipo atrás, porque nos van a empatar, pero es cuestión del área deportiva. Yo me centraría en lo que está pasando en el área financiera para que no quiebre de nuevo nuestro equipo".