Juan Manuel Olivera: La U ha evolucionado y está tratando de volver a ser protagonista

El experimentado delantero uruguayo Juan Manuel Olivera, en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, analizó el presente de su ex club Universidad de Chile y valoró el regreso de Walter Montillo, con quien compartió camarín en 2009 y 2010.

Respecto al rendimiento de los "azules" en comparación al año pasado, dijo que "es un equipo que ha evolucionado, que de a poco va a ir encontrando su juego y que hoy por hoy está tratando de volver a ser la U protagonista que toda la hinchada se merece".

Además, añadió que "Montillo dentro y fuera de la cancha es una tremenda incorporación, su dinámica, cambio de ritmo y juego de la mitad hacia adelante, ser asistidor constantemente y también aportar con sus goles, si bien no es su mayor característica, ya tiene una trayectoria y una experiencia importante por detrás, que seguramente eso le ayuda mucho a su juego".

"Si nos ponemos a pensar en esta U y en la del año pasado, tenemos que decir que el factor no solo ha sido Montillo, pero sí que ha aportado", agregó.

Sobre los delanteros del equipo, señaló que "Larrivey ya lleva cinco goles, que me parece que no es una marca menor, ahí ya es relativo para cada uno cuántos es muchos goles y cuánto no. Hay que recordar que un delantero no solo aporta eso al equipo, el delantero tiene que dar mucho más y creo que si están en la U tienen cualidades y tarde o temprano los delanteros de calidad se destapan y encuentran su racha".

Finalmente, destacó su logro de convertirse en el jugador con mayor cantidad de participación en distintas ediciones de la Copa Sudamericana, jugando en esta ocasión con River Plate de Uruguay, club con el que ya se instaló en segunda ronda tras eliminar Atlético Grau de Perú, con un gol suyo.

"Estoy muy feliz por lo que se vivió anoche, el hecho de haber pasado de fase y hacer dos goles en la llave, uno de local y otro de visitante, me deja muy contento, si mal no me dijeron es la duodécima vez que disputo la Copa Sudamericana, soy el jugador que más ediciones he jugado, así que la verdad es un torneo que me cae bien. Tengo muy lindos recuerdos, tuve la sureste de sortear equipos muy poderosos", cerró.