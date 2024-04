"La bandita derecha": Maximiliano Guerrero le puso nombre a su sociedad con Fabián Hormazábal

El solitario gol de Universidad de Chile en Santa Laura fue obra de Maximiliano Guerrero, quien logró juntarse con Fabián Hormazabal para darle la alegría al pueblo azul y dejarlo en el liderato del Campeonato Nacional.

"Me siento muy contento por como se dio el partido, sabíamos que sería un duelo difícil , con hombres descolgados y gente que atacaría por las bandas, pero los pudimos controlar y agradecido que se diera mi gol Fue un duelo donde no nos dejarían mucho espacio, porque nos estudiaron bien, que fue lo que nos pidió el profe", declaró en primera instancia.

Luego de su tanto de hecho, celebró como con Gohan con Trunks, emulando la "fusión" de los personajes de Dragon Ball Z, demostrando el rol complementario con su compañero.

De paso, llegó a su tercera anotaciín con el elenco universitario y se consolida en el esquema titular de Gustavo Álvarez, tras siete fechas recorridas del Campeonato Nacional.

"Voy disfrutando paso a paso, pero me siento muy contento, con mucha confianza y me siento de buena forma. Estoy viviendo esto feliz día a día. El entrenador me da la libertad de encontrar espacios detrás de los volantes o también por las orillas y hacemos una combinación buena con Fabián (Hormazábal). Andamos para todos lados untos con el Fabi, por lo que somos la bendita derecha", cerró.