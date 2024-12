La controversia por los abonos de la U para la Copa Libertadores 2025

La controversia por los abonos de Universidad de Chile para la Copa Libertadores 2025 es un hecho, pensando en que el plantel y cuerpo técnico abarcará varios desafíos por delante tras una exitosa campaña este año.

El Campeonato Nacional, la revalidación del título de Copa Chile y el torneo más grande del continente; éste ultimo propiciando el regreso el club luego de siete años al gran torneo de clubes del continente.

Ante la gran cantidad de partidos que se avecinan, el club puso la venta los abonos para la próxima temporada y acá están los mitos y verdades sobre el alza de precios, a raíz de un tuit subido por el periodista Gustavo Villafranca en redes sociales.

Mitos y verdades sobre los abonos de la U para la Libertadores

1. Por primera vez no sirven para la Copa

No es tan así. De hecho, todos quienes se abonen estarán considerados para la preventa del torneo continental en donde se contemplan, al menos, dos partidos (no tres, ya que el club arrastra un partido sin público por incidentes).

Más de 30 años que la "U" ofrece abonos:

1-Por primera vez, no sirven para Libertadores.

2-El Nacional, estará cerrado entre 3 y 4 meses.

3-Si no puede ir a un partido, AA vuelve a vender el cupo del abonado.

4-En Andes, el abono ya no es numerado.

5-En 1 año, han subido 43%. — Gustavo Villafranca (@gvillafranca) December 2, 2024

2. El Estadio Nacional estará cerrado entre 3 y 4 meses

El principal recinto del país fue seleccionado como sede del próximo mundial Sub 20. Dicho lapso corresponde al segundo semestre por lo que se tiene que considerar que el escenario para los duelos de local puede sufrir modificaciones.

3. Si no puede ir Azul Azul vuelve a vender el cupo abonado

Anteriormente, si el abonado no podía acudir a un partido le podía ceder dicha entrada a otra persona. Ahora para 2025, en caso de que el abonado no haga el canje de entradas para acceder a un partido, ésta se pondrá a la venta. Vale decir, el abonado ya no puede vender.

4. En Andes el abono ya no es numerado

Para quienes adquieran su abono, se podrá seleccionar en cualquiera de sus ubicaciones. Ahora bien, las locaciones numeradas sólo contemplan a Bajo y Fuera Marquesina.

5. En un año el abono subió un 43%

Esto se aplica para los nuevos abonados, aunque no en todas las localidades. En específico, el alza de 43% corresponde a las galerías (norte y sur), Puerta 10 y Andes. Mientras que en Bajo y Fuera Marquesina, ahora el abono cuesta 37% más. Los que renuevan pagarán un 30% más a lo que pagaron este año, independiente de la localidad.