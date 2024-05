La contundente respuesta de Gustavo Álvarez sobre los refuerzos para el segundo semestre

Restan dos fechas para que finalice la primera mitad del campeonato y en el Centro Deportivo Azul podrían haber movimientos. Ya se habla de la posible salida del volante Emmanuel Ojeda y hay algunos equipos argentinos interesados en el jugador.

Consultado sobre las proyecciones para la segunda rueda, Gustavo Álvarez se refirió a la opción que tiene para reforzar el plantel e indicó que "si ustedes interpretan que yo no quiero hablar de refuerzos para no dar nombres, están equivocados", comenzó interpelando a los periodistas.

¿Por qué Gustavo Álvarez no quiere hablar de refuerzos?

El entrenador trasandino aseguró que "yo no quiero hablar de refuerzos porque no lo tengo decidido. Me parece que hay que hay que respetar los pasas y los procedimientos lógicos. Y cuando terminen estas dos fechas, quiero hacer el análisis final del primer semestre de mi plantel".

"Sí, ya se han jugado 13 fechas, pero hasta el último minuto puede cambiar. Esto es fútbol. Si un jugador le sale la oportunidad en la fecha 14 o 15, la aprovecha y te cambia la ecuación. Entonces, soy muy respetuoso de los tiempos, porque si uno avanza demasiado te encuentras con otra realidad y después tienes que retroceder", continuó Álvarez.

"NOS ESTÁ COSTANDO GANAR DE LOCAL POR DIVERSOS MOTIVOS"#SportsCenter Gustavo Álvarez, entrenador de #UdeChile, se refirió a esta "constante" de los Azules, que han enredado varios puntos como anfitriones, principalmente jugando en el Estadio Nacional. pic.twitter.com/SejluILxcn — ESPN Chile (@ESPNChile) May 23, 2024

Las últimas dos fechas de la U

El equipo laico recibirá a Ñublense y cerrará con Everton de visita en Viña del Mar. Ante la pérdida del invicto, Gustavo Álvarez comentó sobre la posibilidad que los equipos "le tomen la mano" en las últimas dos fechas.

"Yo creo que nos han estudiado, saben cómo jugamos y algunos patrones que se vienen repitiendo en los planteos de los rivales y que justo cambian cuando juegan con nosotros. Me doy cuenta, pero le pasa a cualquier equipo que esté primero", comentó el DT.

Álvarez también agregó que "todos los que estuvimos en equipos que no son grandes, sabes que el fin de semana te juegas el partido del año. Por por la repercusión, el marco, la relevancia del rival. Entonces sabemos que desde la primera fecha es así. Al estar puntero, eso se magnifica".

"Cuando tienes un modelo de juego, no puedes repetirlo todos los partidos. Sin duda, hay que ir buscando variantes. Lo importante es encontrarlas para no ser previsibles y que no nos agarren la mano. Eso es parte del crecimiento", cerró el entrenador de la U.